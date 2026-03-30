Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-03-2026 ore 07 | 25

Alle prime ore del 30 marzo 2026, alle 07:25, la rete di viabilità nella zona di Roma e del Lazio è stata aggiornata da Astral infomobilità. La comunicazione, diffusa dalla redazione, fornisce informazioni sullo stato del traffico e sulla situazione delle strade. Nessuna variazione significativa è stata segnalata rispetto alle condizioni precedenti.

Astral infomobilità Buon inizio settimana e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura di incidente sulla diramazione Roma Sud a Monte Porzio Catone il casello autostradale in direzione raccordo anulare sul raccordo anulare per traffico code interna tra le uscite Casilina e appian esterna si rallenta dall'aurelia Pescaccio Si procede a rilento dalla Prenestina la Tiburtina e dalla Salaria alla Flaminia ci sentiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo incolonnamenti da raccordo anulare al bivio per la tangenziale est direzione centro traffico intenso sulle consolari a complicare la situazione... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-03-2026 ore 07:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2026 ore 07:25Roma Film Music Festival al via dal 16 marzo: da Piero Umiliani all’esclusiva di Star Wars, tornano i grandi protagonisti delle colonne sonore video... Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento sulla rete... Una raccolta di contenuti su Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 18:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-03-2026 ore 18 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-03-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 12 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buon inizio settimana e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura di incidente ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaNewTuscia – ROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali ... newtuscia.it ROMA | Xylella, incontro positivo tra Regione e Confagricoltura Lazio: «Stop agli allarmismi e impegno per tutelare le produzioni» - facebook.com facebook