Un rossetto può essere un elemento fondamentale nel trucco quotidiano, spesso portato in borsa per ritocchi rapide durante la giornata. Oggi si parla di dieci lip gloss idratanti e cremosi pensati per le donne over 50, con l’obiettivo di offrire opzioni adatte a ogni età. L’articolo si concentra sui prodotti più pratici e facili da applicare, senza entrare in aspetti estetici o di tendenza.

Lo abbiamo sempre con noi in borsa perché basta anche solo un velo di rossetto per farci sentire a nostro agio o molto più semplicemente per completare il make-up. I lipstick però, non sono tutti uguali e ci sono alcune texture e finish difficili da indossare soprattuto quando si superano i 50 anni. Le labbra, come il resto della pelle, tendono a essere più secche e meno idratate e un rossetto non adatto potrebbe andare a peggiorare questa situazione. Questo non vuol dire che devi dire addio al tuo lipstick preferito, semplicemente che bisogna fare più attenzione nella scelta della formula prediligendo quella idratante. Grazie alla presenza di ingredienti nutrienti sentirai le labbra molto più morbide, elastiche e anche i segni del tempo o le piccole rughe saranno meno visibili. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un rossetto per ogni età: 10 migliori lipstick idratanti e cremosi per le over 50

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