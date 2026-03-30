A Torino gli allenamenti proseguono con un gruppo leggermente ridotto, mentre il tecnico ha deciso di affidarsi a Duvan Zapata in attacco per la prossima partita. La squadra si prepara con maggiore intensità e concentrazione rispetto alle settimane precedenti, nonostante alcune assenze tra i nazionali e problemi fisici. La formazione torinese si concentra ora sugli ultimi dettagli prima dell’impegno ufficiale.

Tempo di allenamenti a ranghi leggermente ridotti, ma con un pizzico in più di intensità e di concentrazione rispetto alle settimane "standard" del campionato, anche in casa Torino. Nel quartiere generale granata il tecnico Roberto D’Aversa, chiamato a risollevare le sorti di una squadra allestita per centrare una salvezza tranquilla e anticipata, ma finita invece nel tritacarne della bassa classifica, sta studiando le alternative migliori e più efficaci da proporre all’Arena Garibaldi. Domenica 5 aprile i piemontesi scenderanno a Pisa con l’obiettivo di chiudere virtualmente i giochi per la salvezza, anche se dovranno farlo con la zavorra del rendimento esterno tenuto fino a oggi: in 15 trasferte, il Torino ha raccolto appena 13 punti, procedendo alla media non certo invidiabile di un gol siglato e ben due incassati in ciascuna gara. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torino, tra nazionali a acciacchi. In attacco spazio a Duvan Zapata

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