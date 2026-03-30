Supplenze docenti 2026 nuovi interpelli alla ricerca di insegnanti

Per l'anno scolastico 202526, è stata confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024 per le supplenze dei docenti. Gli interpelli saranno effettuati una volta che le graduatorie saranno esaurite, ovvero quando non ci saranno più candidati disponibili a accettare gli incarichi assegnati. La procedura riguarda le assunzioni temporanee in ambito scolastico e sarà attivata in assenza di altre soluzioni.

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Tutto quello che riguarda Supplenze docenti Temi più discussi: Supplenze docenti 2026, come avverranno le convocazioni dalle GPS; Conferma docente di sostegno a.s. 2026/27: destinatari, criteri e modalità; Conferma supplente di sostegno a richiesta delle famiglie: indicazioni su procedure e tempistiche 2026/2027; Continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l'a.s. 2026/2027. Supplenze docenti 2026, come avverranno le convocazioni dalle GPSNel question time del 17 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas ... orizzontescuola.it Supplenze, conferma su posto sostegno per il 2026/27. Ecco chi partecipa e le date (da confermare): BOZZA della notaSupplenza: conferma dei docenti di sostegno anche per l’a.s. 2026/2027. Si è svolta al Ministero una riunione per la presentazione della nota che darà il via alla procedura, già inserita nell'art. 13 ... orizzontescuola.it Supplenze docenti ed ATA, ecco come funzionano: tutti i diritti aggiornati alla normativa 2026. https://www.orizzontescuola.it/supplenze-docenti-ed-ata-ecco-come-funzionano-tutti-i-diritti-aggiornati-alla-normativa-2026/ - facebook.com facebook Supplenze docenti 2026/27: chiusa la fase di presentazione delle domande GPS, prossimi step sono lo scioglimento della riserva, la prima fascia di istituto per aspiranti inseriti nelle GaE e poi in estate la domanda per le max 150 preferenze. Cosa preved… x.com