Stasera in tv la programmazione di lunedì 30 marzo
Stasera in televisione, il palinsesto del lunedì 30 marzo include diverse proposte. Su RAI1 alle 21.30 va in onda il film
RAI1 21.30 Guerrieri – La regola dell’equilibrio RAI2 21.20 Fatima RAI3 21.20 Lo Stato delle Cose RETE4 21.33 Quarta Repubblica CANALE5 21.20 Grande Fratello Vip ITALIA1 21.31 Transporter: Extreme TV8 21.50 GialappaShow NOVE 21.30 Cash or Trash – La notte dei tesori 20 21.07 Lara Croft:. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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