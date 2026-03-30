Sport in tv oggi lunedì 30 marzo | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Lunedì 30 marzo, la programmazione sportiva in tv presenta un palinsesto articolato con diversi eventi, anche se meno intensi rispetto al fine settimana passato. Sono previsti incontri di calcio e altre discipline, disponibili sia sui canali televisivi tradizionali sia in streaming online. La giornata offre opportunità di seguire partite e competizioni di interesse nazionale e internazionale, con orari distribuiti nel corso della giornata.

Quest’oggi, lunedì 30 marzo, ci aspetta una giornata abbastanza soft dopo la scorpacciata di eventi dell’ultimo weekend anche se il menù odierno propone comunque alcune competizioni interessanti in chiave azzurra e non solo. In attesa dei match decisivi per le qualificazioni ai Mondiali di calcio, prosegue nel frattempo a Ogden (Utah) il torneo iridato maschile di curling. Sul ghiaccio statunitense continua il round robin della manifestazione e l’Italia del team Spiller affronta un doppio impegno contro Svizzera e Scozia nel tentativo di restare in corsa per un posto ai playoff. Comincia a Palma di Maiorca la settimana di grande vela internazionale dedicata al Trofeo Princesa Sofia, mentre in Bulgaria sono previste le finali di specialità di una tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (lunedì 30 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming Articoli correlati Sport in tv oggi (lunedì 2 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streamingQuest’oggi, lunedì 2 marzo, si preannuncia una lunga ed intensa giornata di sport per aprire la nuova settimana. Sport in tv oggi (lunedì 9 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streamingQuest’oggi, lunedì 9 marzo, comincia ufficialmente una nuova settimana di sport con tanti eventi in programma e molte discipline coinvolte. Tutti gli aggiornamenti su Sport in tv oggi lunedì 30 marzo orari... Temi più discussi: Sport in tv oggi (venerdì 20 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Sport oggi in TV, la programmazione di domenica 29 marzo 2026: Errani-Paolini poi Sinner, che giornata; Tennis in tv: oggi Sinner sfida Tiafoe; Dove vedere Sinner-Zverev, lo sport in tv di venerdì 27 marzo. Sport in tv oggi (domenica 29 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streamingOggi, domenica 29 marzo, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per ... oasport.it Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 28 marzo 2026: motori, Miami, Serie C, amichevoli e non soloScopri tutti gli eventi sportivi in diretta TV oggi 28 marzo, dal calcio al motociclismo, passando per tennis e basket. sport.virgilio.it “Bez, Kimi, Italia”. Jannik Sinner sigilla la giornata ideale dello sport italiano, e firma sulla telecamera dopo il trionfo di Miami il proprio legame con due alfieri incredibili del nostro motorsport come Antonelli e Bezzecchi. Per la prima volta, grazie a loro, due itali - facebook.com facebook 29/3/26.Delta e Sport.E'nato il 25/3 al palazzetto di Porto Tolle il Tavolo permanente dello sport sottoscritto dai comuni di Adria, Ariano, Corbola, Loreo, Papozze, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, Taglio di Po con lo scopo di valorizzarlo come grande connettor x.com