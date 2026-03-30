Sinner trionfa a Miami e completa il Sunshine Double

Da agi.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner ha vinto l'Open di Miami con un punteggio di 6-4 in entrambe le set contro il ceco Jiri Lehecka. Con questa vittoria, ha completato il cosiddetto

AGI - Con un doppio 6-4 che non ammette repliche  Jannik Sinner  ha vinto l' Open di Miami  battendo il ceco  Jiri Lehecka  e ha completato così il " Sunshine Double " diventando il primo tennista a vincere entrambi i tornei su  cemento  in California e Florida dai tempi di  Roger Federer  nel 2017. Il primo a conquistare la doppietta Miami-Indian Wells senza perdere un set. Ed ora, in vista dell'inizio della stagione sulla  terra rossa   il sorpasso su  Alcaraz, attualmente numero uno del  ranking, si fa più vicino. Il trono del tennis mondiale si deciderà a  Montecarlo. Sinner, vincitore a  Miami nel 2024  ma assente l'anno scorso a causa della squalifica di tre mesi per il caso clostebol, ha trionfato in tre  Masters 1000  consecutivi, a partire dalla vittoria a  Parigi  lo scorso anno. 🔗 Leggi su Agi.it

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