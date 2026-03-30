Jannik Sinner ha vinto l'Open di Miami con un punteggio di 6-4 in entrambe le set contro il ceco Jiri Lehecka. Con questa vittoria, ha completato il cosiddetto

AGI - Con un doppio 6-4 che non ammette repliche Jannik Sinner ha vinto l' Open di Miami battendo il ceco Jiri Lehecka e ha completato così il " Sunshine Double " diventando il primo tennista a vincere entrambi i tornei su cemento in California e Florida dai tempi di Roger Federer nel 2017. Il primo a conquistare la doppietta Miami-Indian Wells senza perdere un set. Ed ora, in vista dell'inizio della stagione sulla terra rossa il sorpasso su Alcaraz, attualmente numero uno del ranking, si fa più vicino. Il trono del tennis mondiale si deciderà a Montecarlo. Sinner, vincitore a Miami nel 2024 ma assente l'anno scorso a causa della squalifica di tre mesi per il caso clostebol, ha trionfato in tre Masters 1000 consecutivi, a partire dalla vittoria a Parigi lo scorso anno. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Sinner trionfa a Miami e completa il Sunshine Double

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SINNER VINCE MIAMI E COMPLETA IL SUNSHINE DOUBLE!

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