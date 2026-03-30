Un uomo è stato trovato senza vita nel suo appartamento dopo aver accusato malore in cucina. Intorno a lui c'era del fumo proveniente da una padella bruciata, e i soccorsi sono intervenuti dopo la chiamata. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al ritrovamento del corpo, mentre le cause della morte sono ancora in fase di accertamento.

Un fumo improvviso provenire dalla cucina, la chiamata ai soccorsi e il macabro ritrovamento. E' quanto accaduto invia Avezzano a Sessa Aurunca dove un uomo è stato ritrovato nel proprio appartamento privo di vita. A far scattare l' allarme i vicini di casa che hanno visto del fumo nero provenire dall'abitazione. Chiamato il 115, la squadra dei vigili del fuoco di Teano ha ritrovato l'uomo privo di vita. Sui fornelli una padella che è bruciata. I sanitari del 118 accorsi non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul posto i carabinieri della compagnia di Sessa Aurunca. CasertaNews è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Si sente male in cucina e muore: ritrovato tra il fumo della padella bruciata

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