Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli matrimonio rimandato | perché non si sposano più

Le nozze tra Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli sono state rinviate. La giornalista ha comunicato che il matrimonio non si terrà nella data prevista e ha spiegato i motivi del cambiamento. La nuova data del matrimonio non è stata ancora comunicata. La coppia aveva programmato il matrimonio in precedenza, ma ha deciso di posticiparlo senza specificare ulteriori dettagli.

Slittano le nozze tra Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli, lei svela il motivo e la nuova data. Ieri a Verissimo Selvaggia Lucarelli si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni sul suo rapporto con il compagno Lorenzo Biagiarelli, una relazione iniziata dieci anni fa e che procede a gonfie vele. Selvaggia Lucarelli a Verissimo (Screen Mediaset Infinity) A Silvia Toffanin, tra le varie cose, ha rivelato: “Con Lorenzo è la storia più lunga della mia vita, 10 anni. È già più lunga del mio matrimonio con Laerte Pappalardo, che è durato come una puntata del Grande Fratello”, si dissero addio dopo due anni. Riferendosi al compagno ha detto: “Litighiamo, ma poi riusciamo sempre a capirci. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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