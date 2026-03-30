In una Roma illuminata, si svolge la presentazione di “Scuola di seduzione”, il nuovo film di Carlo Verdone. L’opera, distribuita da Paramount+, segna il ritorno del regista al cinema dopo la serie “Vita da Carlo”. In un’intervista esclusiva, sono intervenuti Beatrice Arnera, Euridice Axen e Romano Reggiani, che hanno parlato del loro coinvolgimento nel progetto.

Una Roma luminosa fa da sfondo a “Scuola di seduzione”, il nuovo film di Carlo Verdone, che dopo l’esperienza della serie Vita da Carlo torna al cinema con un progetto distribuito su Paramount+. Il regista romano firma una commedia corale dal respiro più maturo, senza rinunciare al tono ironico che lo ha reso celebre. Accanto a lui, un cast ricco che include Karla Sofía Gascón, Lino Guanciale, Vittoria Puccini, Beatrice Arnera, Euridice Axen e Romano Reggiani. La storia segue sei personaggi diversi, uniti da fragilità emotive e difficoltà nei rapporti sentimentali. In un’epoca in cui le relazioni passano anche attraverso la tecnologia e l’intelligenza artificiale, ciascuno di loro cerca risposte ai propri dubbi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Scuola di seduzione”, intervista esclusiva a Beatrice Arnera, Euridice Axen e Romano Reggiani

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Scuola di seduzione, intervista esclusiva a Beatrice Arnera, Euridice Axen e Romano Reggiani

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