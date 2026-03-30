Rogiti terzo settore intelligenza artificiale | viaggio nel mondo dei notai catanesi

I notai di Catania sono al centro di un approfondimento legato alle innovazioni del terzo settore e all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Un percorso che, partendo da episodi risalenti a circa settantacinque anni fa, si propone di analizzare le trasformazioni recenti nel mondo notarile locale. L’indagine si concentra sulle modalità di applicazione delle nuove tecnologie e sui cambiamenti nel settore professionale nel tempo.

Forse, per raccontare i notai catanesi di oggi, si può partire da alcune righe di settantacinque anni fa. Quelle de “Il bell'Antonio” (1949), nelle quali Vitaliano Brancati introduce il personaggio di don Giorgio, suocero del protagonista: “Il notaio Puglisi era ritenuto l’uomo più serio ed equilibrato della città, parente di preti e di altri notai rispettabilissimi, che da almeno cento anni ricevevano per via Etnea quei saluti profondi che il cittadino di Catania rivolge alla onestà, al decoro e alla mancanza di debiti.”. Tre quarti di secolo dopo, il notariato ai piedi dell'Etna emana lo stesso fascino. E non solo per il prestigio, l'autorevolezza e la ricchezza – secondo l’Osservatorio sulle entrate fiscali 2025, il reddito medio annuo supera i 160 mila euro lordi – che l'immaginario collettivo lega alla categoria. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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