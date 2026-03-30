Quanto costa oggi l’energia elettrica?

In Italia, il prezzo dell’energia elettrica nel mercato libero si basa sul PUN, il Prezzo Unico Nazionale, che indica il costo all’ingrosso dell’energia nel paese. Questo valore viene aggiornato regolarmente e rappresenta il punto di riferimento per le tariffe applicate ai consumatori nel settore libero. La variazione del PUN influisce direttamente sui costi finali dell’energia per le utenze domestiche e industriali.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per il mercato libero, su cui poi si aggiungono costi di commercializzazione, trasporto, oneri di sistema e imposte. Al 30 Marzo 2026, il PUN giornaliero si attesta a 0,151 €kWh (151,03 €MWh), segnando un aumento rispetto ai mesi precedenti. Per avere un quadro più chiaro, ecco alcuni valori recenti del PUN convertiti in eurokWh: Data PUN (€kWh) 29 Marzo 2026 0,117 €kWh 30 Marzo 2026 0,151 €kWh 28 Marzo 2026 0,115 €kWh 27 Marzo 2026 0,148 €kWh 26 Marzo 2026 0,144 €kWh Questi valori rappresentano il prezzo all’ingrosso, a cui vanno aggiunti i costi di gestione e le imposte per ottenere il prezzo finale in bolletta. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Quanto costa un pieno con l'auto elettrica

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