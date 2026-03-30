Due uomini di circa 30 anni di origine marocchina sono stati arrestati dalla polizia di Aversa dopo aver partecipato a una rissa violenta. Secondo quanto riferito, si sono scagliati con pugni, calci e bottiglie di vetro durante un episodio segnalato da un passante. Sul posto sono intervenuti gli agenti, che hanno fermato i due coinvolti.

I poliziotti del commissariato di Aversa, sono intervenuti a seguito della segnalazione di una violenta aggressione tra due uomini, entrambi di circa 30 anni e di origine marocchina. Gli agenti della Squadra Volante del commissariato di pubblica sicurezza di Aversa, giunti sul posto, hanno accertato che i due soggetti stavano litigando e nella lite hanno utilizzato anche bottiglie di vetro. Nel corso dell’operazione, due poliziotti hanno riportato lesioni giudicate guaribili in dieci giorni. I due uomini sono stati arrestati con le accuse di resistenza, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale. L’attività è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Pugni, calci e bottiglie di vetro: arrestati due extracomunitari

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