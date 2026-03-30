Professioni Studio Baldi Prati & Partners cresce ed evolve

Lo Studio Baldi Prati & Partners, con sede a Reggio Emilia, ha annunciato un ampliamento delle sue attività e un'evoluzione nelle strategie di consulenza professionale. L'azienda ha compiuto due passi significativi per rafforzare la propria posizione nel settore, con l'obiettivo di migliorare i servizi offerti ai clienti e adattarsi alle nuove esigenze di mercato.

Reggio Emilia, 30 mar. (AdnkronosLabitalia) - Un doppio, strategico passo in avanti per il futuro della consulenza professionale. Lo studio Baldi & Partners annuncia un profondo percorso di evoluzione societaria e organizzativa che si muove su due direttrici: una forte espansione territoriale e un'imminente proiezione su scala nazionale. I nuovi assetti sono stati presentati ufficialmente nel corso di un evento tenutosi a Reggio Emilia presso Ruote da Sogno, di fronte a una vasta platea di imprenditori, clienti, investitori e alla presenza dei vertici istituzionali di Confindustria e degli Ordini professionali cittadini. A suggellare questo... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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