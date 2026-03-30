Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il prezzo del gas all’ingrosso, calcolato sulla base del PSV, si attesta oggi, 30 marzo 2026, a circa 0,522 euro per metro cubo standard. Questa cifra rappresenta il valore corrente del gas all’ingrosso nel mercato europeo, riflettendo le condizioni di domanda e offerta del momento. Non sono state segnalate variazioni significative rispetto alle giornate precedenti.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 30 Marzo 2026, si attesta a circa 0,522 €Smc. Questo valore deriva dalla conversione del prezzo medio giornaliero di 55,38 €MWh, utilizzando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc. Negli ultimi giorni, il prezzo del gas al PSV ha mostrato una certa stabilità dopo una fase di volatilità a metà mese. Dopo aver toccato un minimo relativo intorno a metà marzo, il prezzo si è riportato sopra la soglia dei 55 €MWh (0,514 €Smc), mantenendo una tendenza leggermente rialzista negli ultimi giorni. La volatilità osservata è sintomo di un mercato ancora sensibile alle dinamiche stagionali e alle aspettative di domanda, ma la situazione appare più stabile rispetto ai picchi registrati nei mesi precedenti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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