prezzo gas al metro cubo oggi

Il prezzo del gas al metro cubo viene aggiornato ogni giorno e rappresenta un dato chiave per chi deve monitorare i costi energetici. Questa cifra quotidiana permette di avere un quadro preciso delle variazioni di mercato e di pianificare eventuali acquisti o consumi. La rilevazione si basa sulle quotazioni ufficiali pubblicate su fonti di settore.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un indicatore fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria spesa energetica. Sapere quanto si paga per ogni metro cubo di gas consente di stimare con maggiore precisione l’importo della bolletta, valutare eventuali cambi di fornitore e adottare strategie di risparmio più efficaci. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 30 Marzo 2026 è fissato da ARERA in 0.376788 €Smc (dato di febbraio 2026, ultimo disponibile). A questo valore si aggiungono i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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