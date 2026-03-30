Oggi, stasera e domani sono in programma diverse partite di calcio di vari campionati e competizioni internazionali. La giornata include incontri di Serie A, Serie B e del Mondiale per club, con diverse emittenti che trasmetteranno gli eventi in diretta televisiva. Di seguito, una guida con le partite e gli orari di programmazione per seguire gli incontri in tempo reale.

Ugarte Juventus, osservato speciale all’Allianz Stadium: idea nuova della dirigenza se dovesse partire questo big in estate. Novità! Inter, il futuro è adesso. Incontro con Chivu, la posizione su Bastoni e Calhanoglu e chi saranno i primi obiettivi di mercato in estate Chi è Andrej Kostic, nuovo acquisto del Milan dal Partizan. Storia, caratteristiche e identikit del colpo rossonero Dybala Roma ai titoli di coda: per il CorSport sarà addio a fine stagione. Tre ipotesi per il futuro dell’argentino Calciomercato Juve: Kolo Muani dice sì anche senza Champions League. Il gesto del francese e come cambiano i piani in attacco Lukaku rompe il... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

La Befana vien di notte... #Shorts #Divertente #battute #risate #epifania

Aggiornamenti e notizie su Partite oggi

Temi più discussi: Dove vedere Italia-Irlanda del Nord oggi in tv: playoff Mondiali, alle 20:45 in palio la finale; Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 21 marzo 2026, da Juventus-Sassuolo a Milan-Torino; Italia-Irlanda del Nord, dove vedere la partita della Nazionale in tv e streaming; Guida al calcio in TV: dove vedere le partite di oggi, 27 marzo 2026.

Le partite di oggi, sabato 28 marzo 2026: Serie C e amichevoli per nazionaliElenco delle partite del 28 marzo 2026: Lega Pro regolarmente in campo nel week end di pausa nazionali, ritorno in campo anche per l'Italia U17 e U19 ... calciomagazine.net

Guida TV: dove vedere tutto il calcio in diretta TV e streamingLe partite di calcio in tv oggi, stasera e nei prossimi giorni su DAZN, Sky, NOW, Rai, Mediaset, Amazon Prime Video, Sportitalia, MOLA e non solo. goal.com

Partite in diretta streaming oggi (29 marzo): elenco completo aggiornato minuto per minuto - https://www.zonacalciofaidate.it/p=624734 - facebook.com facebook

ATP Miami, il programma di oggi: partite e orari #SkySport #SkyTennis x.com