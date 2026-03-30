Sempre più donne scelgono di lavorare part-time, spesso per conciliare impegni familiari o responsabilità domestiche. Tuttavia, questa scelta può comportare conseguenze economiche, come stipendi più bassi rispetto ai colleghi a tempo pieno. Inoltre, il lavoro part-time involontario, ossia quello imposto da circostanze esterne, può influire anche sulle future pensioni, riducendo le prestazioni pensionistiche rispetto a chi lavora a tempo pieno.

Quando una donna dichiara di lavorare part-time (e magari di avere anche figli), nella maggior parte dei casi, purtroppo, non ci si stupisce nemmeno. Sembra quasi essere “scontato” che una donna lavori metà giornata. Ma non è colpa nostra: è un bias inconscio, tramandatoci da un sistema socio-culturale che penalizza e marginalizza il lavoro femminile. Trasformando, così, il lavoro in un vero e proprio part-time involontario per le donne. Vediamo di cosa si tratta nello specifico e quali sono le conseguenze. Vi raccomandiamo. "Non ho lavoro, né soldi": 3 donne che lottano contro la violenza economica. La violenza economica è uno dei modi in cui gli uomini con cui si intrattiene una relazione tossica isolano e rendono deboli le donne: ecco come r. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

© Robadadonne.it - Part-time involontario: la trappola che abbassa stipendi e pensioni delle donne

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-, In linea generale, sì: il docente in part-time può essere convocato al Collegio docenti anche nei giorni in cui non ha lezioni. Le riunioni collegiali rientrano infat - facebook.com facebook