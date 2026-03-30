Pallavolo Massa ko Situazione complicata in fondo alla classifica

Da lanazione.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita di pallavolo giocata di recente, la squadra di Massa Carrara ha subito una sconfitta con un punteggio di 3-0 contro la formazione di Firenze. La gara si è conclusa con il risultato di set consecutivi vinti dagli avversari, evidenziando la difficoltà della squadra di Massa Carrara a ottenere punti in questa fase del campionato. La formazione di Massa Carrara ha schierato vari giocatori tra cui Mosca, Marini, Lazzeri e altri.

PALLAVOLO MASSA CARRARA 0 BIAUTO JUMBOFFICE FI 3 PALLAVOLO MASSA CARRARA: Mosca, Marini, Lazzeri, Bibbiani, Briglia, Passino, Lucarelli, Pardi, Rustighi, Diridoni, Poli, Bagnoli, Iovieno. Coach: Luca Cei. BIAUTO JUMBOFFICE FI: Marchi, Corti, Braito, Catalano, Facchini, Del Campo, Carminati, Della Volpe, Pavesi, Giampietri, Bruni, Maia, Giacomelli, Bottai. Coach: Stefano Marchi. Arbitri: Gabriele Farnesi e Andrea Michele Aleo. Parziali: 21-25, 23-25, 23-25. MASSA Si è complicata forse irrimediabilmente la posizione di classifica della Pallavolo Massa Carrara nel campionato maschile di serie B. Il team del coach Luca Cei (nella foto) è stato battuto al Palazzetto dello Sport di Massa per 3 a 0 dalla quinta in classifica al termine di un match combattuto ma nel quale gli apuani hanno evidenziato i soliti difetti nei momenti cruciali dei set. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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