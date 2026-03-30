Mobilità docenti 2026 27 | chi può presentare domanda i vincoli il passaggio di ruolo LO SPECIALE

Da orizzontescuola.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per l'anno scolastico 202627, viene aperta la procedura di mobilità per i docenti che desiderano richiedere trasferimenti, passaggi di ruolo o di classe di concorso. La domanda può essere presentata da insegnanti con determinati requisiti, rispettando specifici vincoli. La mobilità professionale comprende anche il passaggio da posto di sostegno a posto comune, con regole specifiche e procedure da seguire.

Mobilità docenti per l'anno scolastico 202627: parliamo di trasferimento, passaggio di classe di concorso o grado di scuola (cosiddetta mobilità professionale), passaggio da posto sostegno a posto comune. L'articolo Mobilità docenti 202627: chi può presentare domanda, i vincoli, il passaggio di ruolo LO SPECIALE. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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