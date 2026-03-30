Mobilità docenti 2026 27 | chi può presentare domanda i vincoli il passaggio di ruolo LO SPECIALE

Per l'anno scolastico 202627, viene aperta la procedura di mobilità per i docenti che desiderano richiedere trasferimenti, passaggi di ruolo o di classe di concorso. La domanda può essere presentata da insegnanti con determinati requisiti, rispettando specifici vincoli. La mobilità professionale comprende anche il passaggio da posto di sostegno a posto comune, con regole specifiche e procedure da seguire.

Mobilità docenti per l'anno scolastico 202627: parliamo di trasferimento, passaggio di classe di concorso o grado di scuola (cosiddetta mobilità professionale), passaggio da posto sostegno a posto comune. L'articolo Mobilità docenti 202627: chi può presentare domanda, i vincoli, il passaggio di ruolo LO SPECIALE. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Una raccolta di contenuti su Mobilità docenti

Temi più discussi: Mobilità docenti 2026, quali posti saranno disponibili? I file degli Uffici Scolastici [Non più aggiornato]; Mobilità scuola 2026/2027 personale docente, educativo e ATA; Mobilità docenti 2026/27: date, vincoli e novità. Ecco cosa cambia per trasferimenti e passaggi di ruolo; Mobilità docenti 2026/27: precedenza Legge 104 per assistenza al genitore disabile [Condizioni e chiarimenti].

Mobilità docenti 2026, quali posti saranno disponibili? I file degli Uffici Scolastici [AGGIORNATO con Roma]Mobilità docenti 2026, quali posti saranno disponibili in seguito ai pensionamenti? Cosa sapere per scegliere con consapevolezza ... orizzontescuola.it

Mobilità docenti 2026/27: Precedenza per personale docente coniuge di militareTra le precedenze previste per il trasferimento del personale docente, come indicato nell’art.13 del CCNI, una interessa il docente coniuge di militare, che per poterne usufruire deve, però, trovarsi ... orizzontescuola.it

Mobilità docenti, la domanda si presenta su Istanze online fino al 2 aprile. Uno dei quesiti ricorrenti riguarda l'anno scolastico 2025/26. Risponde Paolo Pizzo segretario nazionale di UIL Scuola RUA durante il question time su OrizzonteScuola TV del 26 … x.com

SPECIALE MOBILITÀ DOCENTI E ATA [https://www.ascuolaoggi.com/news/categories/mobilita-2025/26](https://www.ascuolaoggi.com/news/categories/mobilita-2025/26) - facebook.com facebook