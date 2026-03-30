Nella mattinata di venerdì, le previsioni meteorologiche indicano condizioni di tempo stabile nel Nord Italia. Le temperature sono previste essere miti e il cielo generalmente sereno, con assenza di precipitazioni lungo tutta la regione. La giornata dovrebbe proseguire senza particolari variazioni nelle condizioni atmosferiche, mantenendo il clima tranquillo e soleggiato.

meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni velature in transito al pomeriggio nuvolosità in aumento con precipitazioni lungo l'Arco Alpino e neve oltre 1000 1300 m in serata e nottata precipitazioni che persistono su Alpi Prealpi con Quota neve in progressivo calo a quote collinari al centro al mattino tempo stabile con Cieli del tutto soleggiato il pomeriggio è stabilita momento tra Lazio Abruzzo con neve dei 1500 m entrati nella notte nuvolosità in progressivo aumento con piogge acide isolate a Sparse neve in Appennino inverter 1000 1300 metri al sud Al mattino. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 30-03-2026 ore 06:15

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