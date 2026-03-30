MANCHESTER CITY Tuta intera FC per uomini e ragazzi pigiama intero con cappuccio in pile abbigliamento da calcio Champions League regalo per lui – idea regalo inter
È disponibile una tutina intera del Manchester City FC progettata per uomini e ragazzi, realizzata in pile con cappuccio, ideale come abbigliamento da calcio per la Champions League. La tuta può essere considerata un'idea regalo per chi desidera mostrare il proprio sostegno alla squadra in modo confortevole. Il prodotto è descritto come adatto sia per uomini che per giovani appassionati.
Avete un amico al quale volete fare un regalo e state cercando una idea regalo inter? Dai subito un’occhiata a questo prodotto: Mostra il tuo orgoglio di squadra nel massimo comfort con questa tutina del Manchester City FC per uomini e ragazzi. Questa tutina in pile con cappuccio è un vero must per Cityzens. Realizzato in tessuto ultra morbido e traspirante, è ideale per rilassarsi a casa, dormire o guardare la grande partita. Il design presenta un’elegante chiusura frontale con zip, maniche e caviglie con risvolto, oltre a 2 pratiche tasche laterali, ideali per mantenere le mani calde o riporre oggetti essenziali. Disponibile nelle taglie da M a 3XL, offre una vestibilità comoda per adolescenti e adulti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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