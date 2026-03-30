Lo Stato delle Cose | anticipazioni ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Lo Stato delle Cose è un programma condotto da Massimo Giletti. Nelle prossime puntate saranno presentate anticipazioni e saranno ospitati vari personaggi. La trasmissione sarà disponibile in streaming online. Il format prevede interventi e discussioni su temi di attualità, con approfondimenti e interviste. La trasmissione viene trasmessa in diretta e sarà accessibile attraverso i canali digitali ufficiali.

Questa sera, lunedì 30 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Il programma di Massimo Giletti aprirà con l’intervento di Michele Santoro sulla stretta attualità della politica nazionale e internazionale. Si tornerà poi a parlare del delitto di Garlasco: al centro, le indiscrezioni sulla perizia dell’anatomopatologa Cattaneo,che potrebbe riscrivere la dinamica e i tempi dell’omicidio. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti Garlasco, tutte le prove contro Andrea Sempio - Ore 14 del 28/11/2025