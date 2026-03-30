Le terme imperdibili vicino Roma tra sorgenti libere e a pagamento

Nel Lazio si trovano numerose terme, alcune accessibili gratuitamente e altre inserite in strutture più elaborate. In questa regione, sorgenti naturali e centri termali si trovano a poca distanza da Roma, offrendo diverse opzioni per il relax. La presenza di sorgenti libere e di impianti a pagamento permette di scegliere tra alternative di diverso livello e prezzo.

Il Lazio è una terra felice, ricca di sorgenti e terme, sia libere che inserite in complessi eleganti, nei quali il benessere riesce a incontrare storia e natura. L’intero territorio regionale è in grado di offrire esperienze di tutti i tipi: tra piscine calde all’aperto, antiche tradizioni curative e panorami da sogno perfetti per una pausa rigenerante. Terme dei Papi, Viterbo. Partiamo dalle Terme dei Papi di Viterbo: tra le più celebri d’Italia, devono il loro nome ai pontefici rinascimentali che le frequentavano. L’acqua sgorga dal Bullicame a 58°C, ed è ricca di sali minerali utili per pelle, articolazioni e vie respiratorie. Il complesso offre piscine monumentali, fanghi e trattamenti benessere in un contesto naturale e storico appena rinnovato. 🔗 Leggi su Funweek.it

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