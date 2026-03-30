Le prime pagine di oggi

Da ilpost.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle prime pagine di oggi si parla del divieto imposto a un cardinale di accedere alla basilica del Santo Sepolcro. La notizia riguarda anche altri possibili provvedimenti e sviluppi legati a questa situazione. La vicenda coinvolge decisioni delle autorità ecclesiastiche e si inserisce in un quadro di tensioni tra le parti interessate. Non sono stati forniti dettagli sui motivi o sulle conseguenze di questa misura.

Il divieto al cardinale Pizzaballa di andare alla basilica del Santo Sepolcro, i possibili cambiamenti nel governo, e la vittoria di Antonelli in Formula 1 Su tutti i giornali di oggi la notizia in apertura è il divieto da parte della polizia israeliana al cardinale Pizzaballa di raggiungere la basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme, dove avrebbe dovuto celebrare la messa per la domenica delle Palme, e le reazioni internazionali, molto critiche rispetto al comportamento della polizia israeliana. Fa eccezione Libero, che si preoccupa di chi potrà essere il prossimo presidente della Repubblica, mentre i giornali sportivi festeggiano le vittorie di Antonelli nel Gran Premio del Giappone di Formula 1, di Bezzecchi nella MotoGP e di Sinner nel Masters 1000 di Miami di tennis. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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RASSEGNA STAMPA 28 MARZO 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI

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