Il progetto “Palestre della memoria” promosso dall’Ausl di Modena sarà al centro di una puntata di Elisir, il programma di Rai 3 dedicato alla salute, che andrà in onda il 31 marzo. La iniziativa mira a contrastare il decadimento cognitivo attraverso attività specifiche rivolte a persone anziane. La trasmissione approfondirà le modalità e gli obiettivi di questa iniziativa.

In onda il 31 marzo il reportage sul servizio di Ausl dedicato a contrastare il decadimento cognitivo. Focus nella Palestra al Centro sociale anziani e orti San Faustino di Modena Il progetto 'Palestre della memoria' di Ausl Modena, volto a contrastare il decadimento cognitivo, sarà protagonista della puntata di Elisir, lo storico programma di Rai 3 dedicato alla salute, in onda il 31 marzo. La troupe televisiva ha realizzato un reportage (che sarà trasmesso tra i diversi servizi) all’interno della Palestra organizzata dai volontari nel Centro sociale anziani e orti San Faustino di Modena, una delle 56 palestre attive nella provincia di Modena. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Le Palestre della memoria modenesi nella puntata di Elisir su Rai 3

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