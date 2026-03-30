La Protezione Civile della Campania ha emesso un avviso di allerta meteo di colore giallo, valido dalla mezzanotte alle 14 di martedì 31 marzo. L’allerta riguarda la regione campana, in particolare la zona centro-meridionale e la fascia costiera. La comunicazione è stata diffusa per indicare condizioni meteorologiche avverse previste nel corso della giornata.

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Giallo valido dalla mezzanotte alle 14 di domani, martedì 31 marzo, sulla Campania Centro-Meridionale e, in particolare, sulla fascia costiera. Queste, in dettaglio, le aree su cui vige l’allerta meteo: zona 3: ( Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), zona 5 (Tusciano e Alto Sele), zona 6 (Alto Cilento e Basso Sele), zona 8 (Basso Cilento). Si prevedono possibili precipitazioni anche a carattere di intenso temporale. Il quadro meteo evidenzia instabilità con conseguente incertezza previsionale: i fenomeni si potrebbero manifestare, a scala locale, in maniera improvvisa, repentina e intensa e potrebbero essere accompagnati anche da grandine, fulmini e raffiche di vento. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - La Protezione civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo gialla

Torna il maltempo, la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo gialla

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