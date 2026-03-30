La Linea 1 della metropolitana di Napoli chiude in anticipo per quattro giorni di fila | gli orari

La Linea 1 della metropolitana di Napoli chiuderà in anticipo al pubblico per quattro giorni consecutivi. La società di trasporto ha comunicato che le chiusure sono necessarie per effettuare verifiche, interventi di manutenzione e prove sul materiale rotabile. Le modifiche agli orari entreranno in vigore immediatamente e riguarderanno tutte le corse in programma durante questo periodo.

Anm informa che la Linea 1 della metropolitana di Napoli, per consentire attività di verifica e manutenzione in linea e prove materiale, chiuderà in anticipo al pubblico per quattro giorni di fila. La chiusura anticipata sarà in vigore da lunedì 30 marzo a giovedì 2 aprile 2026. Regolarmente riaperta al pubblico dalla mattinata di sabato la stazione “Duomo”, che effettua regolare servizio. Chiuse, invece, nella giornata di lunedì 30 marzo le seconde uscite di Montecalvario, Dell'Erba e Rione Alto 2. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Per muoverti con i mezzi pubblici e in sharing nella città di Napoli usa la nostra Partner App gratuita! 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - La Linea 1 della metropolitana di Napoli chiude in anticipo per quattro giorni di fila: gli orari Linea 2 della metropolitana di Napoli: riqualificazione della stazione di Montesanto Tutti gli aggiornamenti su La Linea 1 della metropolitana di... Temi più discussi: La Linea 1 della metropolitana di Napoli chiude in anticipo per quattro giorni di fila: gli orari; Napoli, metro Linea 1: la stazione Duomo chiude per una settimana; Napoli, conclusa la fornitura dei treni per la Linea 1 della metropolitana; Metro Linea 6 a Napoli: corse fino alle 21. Quali sono le 8 stazioni della linea 6. La Linea 1 della metropolitana di Napoli chiude in anticipo per quattro giorni di fila: gli orariAnm informa che la Linea 1 della metropolitana di Napoli, per consentire attività di verifica e manutenzione in linea e prove materiale, chiuderà in anticipo al pubblico per quattro giorni di fila. An ... napolitoday.it Metro Linea 1 Napoli, chiusura anticipata dal 16 al 19 marzo 2026Metro Linea 1 di Napoli con chiusura anticipata dal 16 al 19 marzo 2026 per verifiche e manutenzione. Ecco gli orari delle ultime corse. napolike.it Partita in linea con le aspettative alla piscina di Nesima, con tutte le frazioni conquistate dalle rossazzurre - facebook.com facebook Fs sperimenta il 5G sulla linea AV Torino–Milano per migliorare connettività e servizi ai passeggeri x.com