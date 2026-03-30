La Linea 1 della metropolitana di Napoli chiude in anticipo per quattro giorni di fila | gli orari

Da napolitoday.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Linea 1 della metropolitana di Napoli chiuderà in anticipo al pubblico per quattro giorni consecutivi. La società di trasporto ha comunicato che le chiusure sono necessarie per effettuare verifiche, interventi di manutenzione e prove sul materiale rotabile. Le modifiche agli orari entreranno in vigore immediatamente e riguarderanno tutte le corse in programma durante questo periodo.

Anm informa che la Linea 1 della metropolitana di Napoli, per consentire attività di verifica e manutenzione in linea e prove materiale, chiuderà in anticipo al pubblico per quattro giorni di fila. La chiusura anticipata sarà in vigore da lunedì 30 marzo a giovedì 2 aprile 2026. Regolarmente riaperta al pubblico dalla mattinata di sabato la stazione “Duomo”, che effettua regolare servizio. Chiuse, invece, nella giornata di lunedì 30 marzo le seconde uscite di Montecalvario, Dell'Erba e Rione Alto 2. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Per muoverti con i mezzi pubblici e in sharing nella città di Napoli usa la nostra Partner App gratuita! 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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