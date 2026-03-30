iran impiccati 2 membri dei mojahedin del popolo

In Iran, questa mattina sono stati impiccati due membri dei Mojahedin del Popolo, un'organizzazione considerata terroristica dal governo. La notizia è stata diffusa dall'agenzia di stampa Fars. Con questo, il numero di condanne a morte eseguite recentemente nel paese è salito di due unità. Le autorità iraniane continuano a portare avanti le esecuzioni legate a questa organizzazione.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Altre due condanne a morte sono state eseguite questa mattina in Iran. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa Fars, sono stati impiccati due elementi dei Mojahedin del Popolo, organizzazione che Teheran considera terroristica. I due, Akbar Daneshvarkar e Mohammad Taqavi Sangdehi, erano stati condannati alla pena capitale per aver eseguito "numerose operazioni terroristiche a Teheran sotto la direzione del gruppo" durante i disordini che hanno scosso la Repubblica islamica lo scorso gennaio. Almeno due persone hanno perso la vita e altre cinque sono rimaste ferite in un raid aereo israelo-americano che ha colpito un orfanotrofio nella città di Fardis, a circa 40 chilometri a ovest di Teheran. 🔗 Leggi su Today.it

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