il prezzo di benzina diesel e gpl oggi

Ogni mattina alle 8.30, QuiFinanza fornisce aggiornamenti sui prezzi di benzina, diesel e GPL in tutte le regioni italiane. Le variazioni quotidiane vengono riportate in modo dettagliato, offrendo ai lettori una panoramica precisa delle tariffe praticate nelle diverse aree del paese. Le informazioni sono aggiornate regolarmente e rendono possibile un confronto immediato tra le varie località.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.748 per la benzina, 2.054 per il diesel, 0.681 per il gpl, 1.567 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 30 marzo 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 2.041 Benzina SELF 1.745 GPL SERVITO 0.667 Metano SERVITO 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Prezzi benzina e diesel, che disastro!

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