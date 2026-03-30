Oggi, il prezzo del PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) ha registrato variazioni rispetto alle ore precedenti. Il mercato elettrico italiano si basa su questo indicatore, che riflette il costo dell’energia in modo ufficiale e quotidiano. Gli operatori monitorano attentamente queste variazioni per prendere decisioni e adattare le proprie strategie di mercato.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) rappresenta il riferimento principale per il mercato elettrico italiano. Oggi, 30 Marzo 2026, il valore medio del PUN si attesta a 0,1510 €kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente (29 Marzo 2026), il prezzo minimo è stato di 0,1169 €kWh mentre il massimo ha raggiunto 0,1898 €kWh. Le ore più economiche sono state quelle notturne e del primo mattino (tra l’1:00 e le 5:00), mentre il picco di prezzo si è verificato alle ore 20:00. Questo andamento riflette la tipica dinamica della domanda elettrica, con prezzi più bassi nelle ore di minor consumo e picchi serali dovuti all’aumento della richiesta. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarie

Why Prediction Markets Will Be Bigger Than Memecoins w/ John Wang

Contenuti e approfondimenti su Il prezzo del PUN oggi andamento e...

Temi più discussi: Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Lunedì 23 marzo 2026; Aggiornamento PUN e PSV di oggi, venerdì 20 marzo; Valore PUN luce oggi 28 marzo 2026; PUN Selectra luce e PSV gas 23 marzo: prezzi ancora in salita.

Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarieIl PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) rappresenta il riferimento principale per il costo dell’energia elettrica in Italia. Oggi, 29 Marzo 2026, il valore medio del PUN ... quifinanza.it

Quando la guerra muove i prezzi: 5 anni e un mercato energetico sotto pressioneL'effetto derivante dai conflitti internazionali è un impulso diretto che sposta le medie di PUN e PSV di oltre il 20%. rinnovabili.it

L'Ue può disaccoppiare il prezzo del gas da quello dell’energia elettrica. Sul fronte italiano si attende l’approvazione del decreto bollette ma 3 miliardi sono pochi. Durso (Codacons): «Fate scorte di alimenti» - facebook.com facebook

TS - Diaby e Ndoye, doppio obiettivo #Inter sulla fascia: prezzo simile e possibile doppio colpo x.com