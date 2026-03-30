i libri scelti da internazionale

Internazionale ha selezionato una serie di libri recenti, tra cui Canción di Eduardo Halfon e Fango più dolce del miele di Margo Rejmer. Le recensioni pubblicate offrono approfondimenti su questi titoli, evidenziando le caratteristiche di ciascuna opera e le tematiche trattate dagli autori. La scelta comprende lavori che spaziano tra diversi generi e stili letterari, con un'attenzione particolare alle novità editoriali.

Immagino la letteratura di Eduardo Halfon come una scatola di domino: ogni partita è unica ma solo parzialmente diversa dalle altre perché si gioca sempre con le stesse tessere. In un certo senso, nessuna tessera è indispensabile per l’assetto delle altre, ma i loro valori e i loro silenzi definiscono l’andamento del gioco.Quanta verità si nasconde nei libri dello scrittore guatemalteco? Dipende da chi li legge. Canción racconta una storia precedente alla stessa esistenza dell’autore e perfino del narratore. Il libro descrive il sequestro subìto da Eduardo Halfon – un altro Eduardo Halfon – il nonno libanese del protagonista, nel 1967, per mano della guerriglia guatemalteca. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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Il codice dell'illusionista - Camilla Läckberg

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L’inaugurazione della mostra internazionale sul legno si terrà il 18 aprile con ingresso gratuito fino al 7 giugno - facebook.com facebook