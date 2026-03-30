Stasera su Rai 1 va in onda una nuova puntata della fiction Guerrieri, intitolata La regola dell'equilibrio. La storia si concentra sugli sviluppi successivi alla morte di un personaggio chiave e mostra i personaggi principali alle prese con le ripercussioni di quell'evento. La narrazione si svolge attraverso le vicende di protagonisti che cercano di mantenere un equilibrio tra le proprie responsabilità e le emozioni.

Continua il viaggio nell'universo investigativo di Gianrico Carofiglio stasera, lunedì 30 marzo, con gli ultimi episodi di Guerrieri - La regola dell'equilibrio. Dopo il successo della puntata di lunedì scorso, con 3.306.000 spettatori pari al 19,6% di share, la fiction di Rai 1 si conferma un appuntamento imperdibile per il grande pubblico. Alessandro Gassmann torna a dare corpo e voce all'avvocato barese Guido Guerrieri, un uomo che dietro la corazza professionale nasconde una mente acuta e sensibile, divisa tra la passione per la boxe, le lunghe passeggiate notturne e la costante ricerca di un nuovo equilibrio dopo la fine del suo matrimonio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Guerrieri - La regola dell'equilibrio, stasera su Rai 1 la fiction con Alessandro Gassmann

Una raccolta di contenuti su Alessandro Gassmann

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Guerrieri, il gran finale: Gassmann annuncia la nuova stagioneIl finale di Guerrieri – La regola dell’equilibrio chiude un capitolo intenso e apre al futuro: Gassmann conferma la seconda stagione su Rai 1. libero.it

Stasera su Rai 1 Guerrieri – La regola dell’equilibrio con l’episodio Colpevole: la tramaStasera su Rai 1 gli episodi 5 e 6 di Guerrieri – La regola dell’equilibrio. Alessandro Gassmann è l’avvocato barese, protagonista di tanti romanzi di Carofiglio: la trama. corrierenazionale.it

TV | Intervista al bravo attore palermitano che interpreta il procuratore capo Berardi nella fortunata serie “Guerrieri - La regola dell’equilibrio” con Alessandro Gassmann. Domani le ultime due puntate su Rai1 - facebook.com facebook

Ma un programma divulgativo... prima o poi... risponde alla domanda social fedelmente riportata da Cinzia Bancone Guarda su #RaiPlay #TvTalk | #AlessandroGassmann x.com