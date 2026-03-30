Dzeko graffiante | Se c'è qualcuno che ha imparato a giocare in stadi scadenti sono gli italiani

In vista della finale playoff per i Mondiali del 2026 tra Bosnia e Italia, Edin Dzeko ha commentato in conferenza stampa, affermando che gli italiani sono abituati a giocare in stadi di scarsa qualità. Il calciatore bosniaco ha anche dichiarato che, se la Nazionale italiana teme il Galles o la Bosnia, qualcosa non funziona. Le sue parole hanno attirato l’attenzione nel contesto della vigilia della partita.