Dzeko graffiante | Se c'è qualcuno che ha imparato a giocare in stadi scadenti sono gli italiani
In vista della finale playoff per i Mondiali del 2026 tra Bosnia e Italia, Edin Dzeko ha commentato in conferenza stampa, affermando che gli italiani sono abituati a giocare in stadi di scarsa qualità. Il calciatore bosniaco ha anche dichiarato che, se la Nazionale italiana teme il Galles o la Bosnia, qualcosa non funziona. Le sue parole hanno attirato l’attenzione nel contesto della vigilia della partita.
Edin Dzeko in conferenza stampa, alla vigilia della finale playoff Mondiali 2026 tra Bosnia e Italia, punge la Nazionale di Gattuso: "Se ha paura di Galles o Bosnia c'è qualcosa che non va". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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