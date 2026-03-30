Corinne Clery ha annunciato di aver deciso di smettere di recitare a causa di un malore che l’ha colpita. La stessa attrice ha comunicato che si sposerà a dicembre con il suo partner, Claudio. La notizia è stata rivelata durante la trasmissione televisiva

A causa di un malore Corinne Clery ha deciso di dire addio al teatro ma a dicembre sposerà Claudio: l'annuncio a Storie di donne al bivio In un’intervista aStorie di donne al bivio Corinne Cleryha raccontato gli ultimi aggiornamenti sulla sua vita privata e professionale. Come aveva già annunciato, ha confermato che presto si sposerà. Ha ritrovato l’amorecon Claudiodopo tanta sofferenza e adesso è pronta a fare con lui il grande passo, a Natale 2026. Con l’occasione ha chiarito anche che si ritirerà dalle scene, ha bisogno adesso di riposo e di stare bene: non riesce più a reggere la vita stressante tipica della tournée teatrale. A 76 anniCorinne Clery è pronta a dare una svolta alla propria vita, sia da un punto di vista professionale sia da un punto di vista lavorativo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Corinne Clery: il sì al matrimonio e l’addio al teatro

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