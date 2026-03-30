Calciomercato Juve LIVE | bianconeri su Ugarte Koopmeiners se ne va?

Nella sessione di calciomercato, la Juventus sta monitorando la situazione di Ugarte e valutando un possibile acquisto. Nel frattempo, Koopmeiners potrebbe lasciare il club, con trattative in corso per il suo trasferimento. La redazione di JuventusNews24 segue aggiornando in tempo reale tutte le mosse e le trattative dei bianconeri, tra indiscrezioni, incontri e accordi finalizzati.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dall’amministratore delegato Comolli, dal direttore sportivo Marco Ottolini, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: bianconeri su Ugarte, Koopmeiners se ne va? Articoli correlati Juve Galatasaray 0-0 LIVE: bianconeri pericolosi con Koopmeiners!Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Una raccolta di contenuti su Calciomercato Juve Temi più discussi: Calciomercato Juve, sognando Rudiger: perché il Bayern può aiutare i bianconeri; Calciomercato Juve, bianconeri sempre vigili su Koné; Calciomercato Juventus News | Si cerca il partner di Bremer: arriva dal Real Madrid? (oggi 26 marzo 2026); Calciomercato Juve LIVE | pressing per Kessie concorrenza fitta per Senesi. Calciomercato Juventus, i bianconeri puntano al passato e rivogliono SpinazzolaSpinazzola è nel mirino della Juventus che vorrebbe riportarlo a Torino a parametro zero dopo l'addio possibile al Napoli. juvelive.it Calciomercato Juventus, Spalletti vuole Kone: si può fareLa Juventus punta forte su Kone, a cercarlo è il tecnico stesso Luciano Spalletti che ha notato le sue prestazioni. juvelive.it Calciomercato Juve LIVE Le principali trattative di giornata - facebook.com facebook Bomba di #calciomercato sul #Milan: si tenta lo scippo alla Juve per #Vlahovic. I dettagli x.com