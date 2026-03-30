Calciomercato Inter Dan Ndoye sul suo futuro | Vedremo

Nel calciomercato dell'Inter, Dan Ndoye ha dichiarato di non aver ancora preso decisioni sul suo futuro, affermando semplicemente che “vedremo”. Nel frattempo, il giocatore ha segnato un gol con la Nazionale svizzera, un risultato che ricorda le prestazioni di Markus Thuram. La situazione contrattuale e le eventuali trattative sono ancora in fase di sviluppo.

È tornato al gol. Con la la maglia della sua Nazionale (la Svizzera in questo caso), un po’ come Markus Thuram. A differenza dell’avanti francese il suo digiuno durava da inizio ottobre. Il possibile obiettivo di calciomercato dell’Inter Dan Ndoye ha ritrovato il sorriso con la selezione elvetica: più tormentato, invece, Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, Dan Ndoye sul suo futuro: “Vedremo” Articoli correlati Calciomercato Inter LIVE: Dal ritorno di Perisic al futuro di Frattesi. Spunta l’idea NdoyeSommer, dalla Svizzera confermano: addio all’Europa! È stata la sua ultima partita in Champions. Tutto quello che riguarda Calciomercato Inter Temi più discussi: Ndoye: Interesse di Inter e Napoli? Ora sto bene in Inghilterra, poi vedremo; Ndoye sull'interesse di Inter e Napoli: In futuro vedremo cosa accadrà; Ndoye non chiude al ritorno in Italia: Inter e Napoli su di me? Vedremo a fine anno; Lascia l’Inter per la Roma, colpo a sorpresa in estate. L'Inter torna sullo scontento Ndoye: Vedremo. La cifra per strapparlo al Nottingham ForestIl profilo dell'ex-Bologna è tornato sui taccuini degli uomini mercato nerazzurri. msn.com Restyling Inter sulle fasce: non solo Diaby, spunta un’altra vecchia conoscenzaAll’interno di un rinnovamento che la rosa dell’ Inter dovrà inevitabilmente sostenere durante la prossima estate, una delle zone del campo che potrebbe subire un bel restyling è quella delle fasce. C ... passioneinter.com Gila inter é un upgrade rispetto a Bastoni #bastoni #Barcellona #calciomercato #inter #gila - facebook.com facebook Inter, Ausilio a Londra: contatti per Vicario #SkySport #Inter #Calciomercato #Vicario x.com