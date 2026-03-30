Arezzo | con INK Festival il weekend di Pasqua è all’insegna della creatività

Ad Arezzo, il fine settimana di Pasqua si anima di iniziative dedicate alla creatività e alle passioni, con eventi che coinvolgono diverse forme artistiche e culturali. La città si prepara a ospitare un festival che si svolge durante tutto il weekend, offrendo agli appassionati un'occasione per scoprire nuovi talenti e partecipare a attività legate all’arte e all’ingegno.

Arezzo, 30 marzo 2026 – Ad Arezzo il lungo weekend di Pasqua è all’insegna della creatività, dell’ingegno e delle passioni. Dalle più originali espressioni artistiche contemporanee, alla grande arte senza tempo, la città Toscana si prepara a vivere giornate uniche e indimenticabili. Si chiam a “INK Festival - Festival dell’Autoproduzione, Illustrazione e Zine”, la prima edizione della rassegna dedicata all’autoproduzione nei campi del fumetto, dell’illustrazione, dell’editoria indipendente, della fotografia, delle zine e dei libri d’artista che, dal 3 al 5 aprile avrà luogo nei meravigliosi spazi delle Logge del Grano. Il festival, che. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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