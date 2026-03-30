Un avvistamento ha coinvolto Arcangelo Passirani in compagnia di una ex dama del programma Uomini e Donne. La scena è stata notata da alcuni testimoni, che hanno condiviso dettagli sull'incontro. La presenza insieme dei due è stata registrata in un luogo pubblico, suscitando curiosità tra gli appassionati dello show. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata finora dai protagonisti.

Un avvistamento che coinvolge Arcangelo Passirani riaccende l’attenzione dei fan di Uomini e Donne. Nelle ultime ore, una foto circolata online ha riportato al centro del gossip l’ex cavaliere insieme a una ex dama del programma, dando il via a nuove ipotesi e commenti tra chi segue con attenzione anche ciò che accade fuori dalle telecamere. Ida Platano ripensa a Riccardo Guarnieri: il gesto di lui spiazza Lo scatto che fa discutere i fan. Nel mondo di Uomini e Donne basta poco per accendere il dibattito social, e questa volta è stata una semplice immagine a far partire il chiacchiericcio. Nello scatto, Arcangelo Passirani appare accanto ad Anita, ex dama del parterre femminile, in un momento quotidiano che però non è passato inosservato agli occhi più attenti. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Arcangelo Passirani beccato con una ex dama di Uomini e Donne

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