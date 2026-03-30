Abbiate pazienza… Oroscopo della settimana di Paolo Fox i segni che faticano e quelli che volano

Nella trasmissione televisiva di Rai 2, un noto astrologo ha presentato l’oroscopo settimanale riferito al periodo dal 30 marzo al 5 aprile 2026. Durante l’intervento, sono stati indicati i segni zodiacali che affrontano difficoltà, così come quelli che attraversano un momento favorevole. La classifica è stata comunicata in diretta, con l’obiettivo di offrire una panoramica delle tendenze astrali per la settimana.

Nuovo appuntamento con l’ oroscopo di Paolo Fox, che a I Fatti Vostri su Rai 2 ha svelato la classifica settimanale dei segni zodiacali dal 30 marzo al 5 aprile 2026. Il messaggio dell’astrologo è chiaro: serve ancora un po’ di pazienza, perché alcuni segni stanno facendo i conti con opposizioni e piccoli rallentamenti. Ma la primavera promette una fase di rinascita, sia sul piano sentimentale sia su quello professionale. In fondo alla graduatoria si piazza il Capricorno, dodicesimo, alle prese con un periodo pesante e con la sensazione di aver dato troppo a chi non lo meritava. Subito sopra c’è l’ Acquario, undicesimo, chiamato a gestire tensioni quotidiane grandi e piccole. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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