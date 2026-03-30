Al termine della prima stagione di Love Story, il creatore Connor Hines ha annunciato che ci saranno nuove stagioni della serie prodotta da Ryan Murphy. La serie narra la relazione complicata e drammatica tra due protagonisti. Finora, la narrazione si è concentrata sulla storia di John F., senza rivelare dettagli sui personaggi o sui temi che verranno approfonditi nelle prossime puntate.

In vista del finale della prima stagione di Love Story, il creatore Connor Hines ha lasciato intendere che una seconda stagione della serie prodotta da Ryan Murphy, che finora ha raccontato la relazione burrascosa e, infine, tragica tra John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette, potrebbe concentrarsi sull’altrettanto turbolenta storia d’amore tra due leggende del cinema, Elizabeth Taylor e Richard Burton, sposati e divorziati due volte. Taylor e Burton, ha osservato Hines in un’intervista a Vanity Fair, possiedono «la giusta intensità». Passare dalla nobiltà americana a quella hollywoodiana sarebbe un’evoluzione naturale. E se c’è una cosa che conosciamo bene di Ryan Murphy, è la sua predilezione per i franchise di lunga durata. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - 5 coppie che vorremmo vedere nelle prossime stagioni di Love Story

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