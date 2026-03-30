1 Aprile | oroscopo segno per segno e almanacco

Il 1 aprile, giorno segnato dal 91º giorno dell'anno nel calendario gregoriano, vede nascere persone con caratteristiche di brillantezza e imprevedibilità. Questi individui manifestano una naturale inclinazione all’ironia e al gioco, elementi che li contraddistinguono. In questo giorno si celebra anche l'almanacco e l'oroscopo dedicato ai vari segni zodiacali, offrendo previsioni e approfondimenti per chi è nato sotto questa data.

Il 1 aprile è il 91º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è brillante e imprevedibile, con una naturale inclinazione all’ironia e al gioco. È una persona che sa alleggerire le situazioni con intelligenza. Fatti salienti: Il 1 aprile è il giorno del Pesce d’Aprile, dedicato a scherzi e burle. Una leggenda lo fa risalire ai tempi di Cleopatra e Marco Antonio: durante una gara di pesca, il condottiero barava facendo attaccare pesci all’amo, ma la regina lo smascherò appendendo un pesce finto, dando origine simbolica alla tradizione degli scherzi. Amore - Nonostante la tua natura impulsiva, oggi preferisci la sostanza alle parole. Un gesto concreto varrà più di mille promesse. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - 1 Aprile: oroscopo segno per segno e almanacco Una selezione di notizie su 1 Aprile oroscopo segno per segno e... Leggi anche: 10 Gennaio 2026: oroscopo segno per segno e almanacco Leggi anche: 5 Gennaio 2026: oroscopo segno per segno e almanacco Oroscopo 2026, la classifica dei segni più fortunati dell'anno