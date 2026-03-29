Uomini e donne discusso ex cavaliere trova l' amore fuori dal programma

Un ex cavaliere di Uomini e donne è tornato a far parlare di sé dopo aver condiviso alcune stories su Instagram. La pubblicazione ha attirato l’attenzione e riacceso l’interesse sulla sua vita sentimentale, che si era interrotta con l’uscita dal programma. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo a eventuali dettagli o sviluppi.

All'interno del dating show Mediaset si era avvicinato ad Agnese De Pasquale e la loro relazione era stata spesso oggetto di discussione a centro studio. Una volta uscito sembra aver trovato la sua anima gemella E' bastata qualche stories condivisa su Instagram per riaccendere i riflettori su Federico Mastrostefano, ex tronista e recente ex cavaliere di Uomini e donne. Il romano, assente dal parterre over da diverse settimane, ha infatti ufficializzato la frequentazione in corso con una ragazza, estranea al mondo dello spettacolo. Di lei si sa solo che si chiama Valentina ed ha 40 anni. Federico Mastrostefano è quindi riuscito a trovare l'altra metà della mela dopo mesi in cui è stato contestato per i suoi modi da “farfallone” con le dame del Trono over. 🔗 Leggi su Today.it

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