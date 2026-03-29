tre articoli del post da ascoltare letti da chi li ha scritti

Sono stati pubblicati tre articoli dal quotidiano, disponibili sia in forma scritta che audio con le voci degli autori. Uno dei testi riguarda le milizie del Kurdistan iracheno, mentre altri analizzano le ragioni per cui le presidenti del Consiglio non possono procedere con licenziamenti. I contenuti offrono approfondimenti su questioni politiche e militari attuali.

Sulle milizie del Kurdistan iracheno, sul perché le presidenti del Consiglio non possono licenziare le ministre e sulla nostra ossessione per l'identità di Banksy Ogni settimana le giornaliste e i giornalisti del Post leggono alcuni degli articoli che hanno scritto, scelti tra quelli più interessanti o significativi, spiegando in un’introduzione le ragioni per cui sono stati pensati e pubblicati. Le registrazioni escono sull’app del Post e sul sito ogni domenica. Tutti gli articoli letti fanno parte di una raccolta che si chiama Ascolta e sono disponibili gratuitamente per tutte le persone registrate con il Post. Anche la registrazione al Post è gratuita, e per farla basta premere “play” su uno degli articoli da ascoltare e seguire le istruzioni. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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