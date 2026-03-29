tennis errani paolini sconfitte nella finale del doppio a miami

AGI - Sfuma il primo titolo del 2026 per Sara Errani e Jasmine Paolini, sconfitte nella finale del "Miami Open", quarto Wta 1000 stagionale dotato di un montepremi complessivo di 9.411.725 dollari che si è concluso sul cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium, in Florida. Nella loro prima finale della stagione le due azzurre (entrambe al numero 5 del ranking di specialità), prime favorite del seeding, sono state battute - come già successo nella semifinale di Indian Wells - dalla coppia numero due del tabellone, quella formata dalla ceca Katerina Siniakova e dalla statunitense Taylor Townsend (n.2 e n. 7 in doppio) per 7-6(0) 6-1. Finale fortemente condizionata dalla pioggia. 🔗 Leggi su Agi.it

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