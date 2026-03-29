Servizio Civile Universale in Croce Rossa Italiana a Manfredonia

È stato annunciato un programma di Servizio Civile Universale presso la Croce Rossa Italiana a Manfredonia. Il progetto prevede una durata di 12 mesi con un impegno di 25 ore settimanali distribuite su cinque giorni. La partecipazione è rivolta a giovani tra i 18 e i 28 anni. L’iniziativa si svolge nella sede locale dell’organizzazione.

10 posti disponibili in ben quattro progetti diversi nel nostro Comitato! Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 dell'8 aprile 2026. 1. I cittadini italiani residenti in Italia o all'estero possono accedervi tramite Carta di Identita Elettronica (CIE). La CIE e il documento d'identita dei cittadini italiani che permette l'accertamento dell'identita del possessore e l'accesso ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni sia in Italia che nei Paesi dell'Unione Europea. Per la presentazione della Domanda on-line di Servizio civile occorrono credenziali CIE di livello di sicurezza 2. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Servizio Civile Universale in Croce Rossa Italiana a Manfredonia Tutti gli aggiornamenti su Servizio Civile Universale Temi più discussi: Bando per la selezione di operatori volontari del Servizio civile universale; Servizio Civile Universale 2026; Servizio Civile Universale: aperto il bando 2026-2027; Bando Servizio Civile Universale 2026 - Scadenza ore 14 del 8 aprile 2026. Servizio Civile Universale, cinque i progetti attivati dal Comune di SenigalliaPresso il Comune di Senigallia saranno attivati 5 progetti che hanno una durata di 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali. Gli operatori volontari selezionati sottoscrivono con ... senigallianotizie.it Il Cope apre il bando servizio civile universale: 66 posti in Italia e all'esteroSi tratta di un’importante opportunità di crescita professionale e umana. Dal 2004, il Co.p.e. promuove infatti il Servizio civile come percorso formativo unico nel suo genere ... cataniatoday.it Servizio Civile Universale - facebook.com facebook Servizio civile universale, l’inclusione diventa pratica: l’esperienza AISM tra bando 2026 e progetti x.com