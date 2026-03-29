Roma corteo anarchico non autorizzato al Quarticciolo in ricordo di Ardizzone e Mercogliano

A Roma, un corteo non autorizzato si è svolto nel quartiere del Quarticciolo, con partecipanti che hanno ricordato Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano. L'evento si è svolto senza permesso delle autorità e ha coinvolto un gruppo di anarchici. La manifestazione ha attraversato alcune strade della zona, senza registrare episodi di violenza o disordini.

Un gruppo di anarchici ha dato vita a un corteo non autorizzato al Quarticciolo, quartiere di Roma, per commemorare Sara Ardizzone e Alessandro Mercoglian o. I due militanti sono morti il 19 marzo scorso, nel Parco degli Acquedotti, a causa dell’ esplosione di un ordigno che stavano assemblando. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, corteo anarchico non autorizzato al Quarticciolo in ricordo di Ardizzone e Mercogliano Articoli correlati Roma, fermato gruppo anarchico durante la commemorazione di Ardizzone e MercoglianoPresidio al Parco degli Acquedotti di Roma per commemorare gli anarchici Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, morti il 19 marzo scorso per l’... Tutto quello che riguarda Roma corteo anarchico non autorizzato... Temi più discussi: La questura di Roma vieta il ricordo degli anarchici; No Kings Italia, a Roma il corteo contro la guerra; Corteo No Kings a Roma, Ilaria Salis denuncia: La polizia all'alba nel mio hotel. La questura replica; Il corteo No Kings di Roma. E il caso Ilaria Salis. Corteo No Kings, in 15mila a Roma. Allerta massima per possibili infiltratiAltre scritte anarchiche sono comparse in città. La questura di Roma, insieme alla prefettura, sta ultimando il piano strategico. Monitorati caselli autostradali e scali ferroviari ... romatoday.it Oggi corteo No Kings Italia a Roma contro la guerra: Blocchiamo tuttoUna grande marcia popolare per invadere Roma e bloccarla, una mobilitazione globale che si svolge in contemporanea in altri Paesi, contro i re e le loro guerre. Oggi, sabato 28 marzo, è il gio ... tg24.sky.it Aveva 73 anni, martedì i funerali a Roma. Cantautore, attore, scrittore, regista: era atteso a Bergamo per la Fieda dei Librai. - facebook.com facebook Manifestazione anarchica a Roma, 91 fermi preventivi. Il presidio era stato vietato dalla questura. Si valuterà il foglio di via #ANSA x.com