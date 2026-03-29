Rep Ceca-Danimarca Qualificazioni Mondiali Europa 31-03-2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Martedì sera a Praga si disputa la partita tra Repubblica Ceca e Danimarca, valida per le qualificazioni ai Mondiali in Europa. L'incontro rappresenta la finale playoff e si prevede sia molto equilibrato, con entrambe le squadre pronte a contendersi la qualificazione. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate dagli operatori di settore.

Finale playoff tra Repubblica Ceca e Danimarca si gioca martedì sera a Praga e si preannuncia aperta a qualsiasi esito. I cechi si giocano l’approdo ai Mondiali davanti al proprio pubblico, proprio come in semifinale dove hanno battuto l’Irlanda ai calci di rigore. La selezione è guidata dal ct Miroslav Koubek, che nel proprio girone. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Rep. Ceca-Danimarca (Qualificazioni Mondiali Europa, 31-03-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Leggi anche: Rep. Ceca-Irlanda (Qualificazioni Mondiali Europa, 26-03-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Partita coperta alla Fortuna Arena? Tutti gli aggiornamenti su Rep Ceca Danimarca Qualificazioni... Temi più discussi: Dove vedere Repubblica Ceca-Danimarca in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Play-off Mondiali: Danimarca, Polonia e Turchia in finale, il Kosovo elimina la Slovacchia; Dove vedere Repubblica Ceca-Danimarca in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Playoff Mondiali e amichevoli: le partite su Sky. Qualificazione Mondiale 2026: passano Turchia, Kosovo, Svezia, Polonia, Repubblica Ceca e DanimarcaLe finali verranno disputate martedì 31 marzo per capire chi saranno le 4 nazionali che andranno al Campionato del Mondo in estate Oggi si sono giocate le ... passionedelcalcio.it Pronostico Repubblica Ceca-Irlanda: vietato sottovalutare l’allenatore dei miracoliRepubblica Ceca-Irlanda è una semifinale dei playoff di qualificazione ai Mondiali e si gioca giovedì alle 20:45: tv, formazioni, pronostico. ilveggente.it I laziali Isaksen e Provstgaard si giocheranno la qualificazione Mondiale martedì sera, in Repubblica Ceca Danimarca. #SSLazio #ForzaLazio #AvantiLazio #GustavIsaksen #OliverProvstgaard #Nazionali #Mondiale #lazionews x.com Ieri la Danimarca del gialloblù Nelsson ha superato la Macedonia del Nord e martedì sfiderà la Repubblica Ceca per provare a staccare il pass per i Mondiali 2026 #HVFC - facebook.com facebook