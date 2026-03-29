Rep Ceca-Danimarca Qualificazioni Mondiali Europa 31-03-2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì sera a Praga si disputa la partita tra Repubblica Ceca e Danimarca, valida per le qualificazioni ai Mondiali in Europa. L'incontro rappresenta la finale playoff e si prevede sia molto equilibrato, con entrambe le squadre pronte a contendersi la qualificazione. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate dagli operatori di settore.

Finale playoff tra Repubblica Ceca e Danimarca si gioca martedì sera a Praga e si preannuncia aperta a qualsiasi esito. I cechi si giocano l’approdo ai Mondiali davanti al proprio pubblico, proprio come in semifinale dove hanno battuto l’Irlanda ai calci di rigore. La selezione è guidata dal ct Miroslav Koubek, che nel proprio girone. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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