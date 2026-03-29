prezzo gas al metro cubo oggi

Il prezzo del gas al metro cubo viene aggiornato quotidianamente e rappresenta un dato importante per chi desidera monitorare i costi energetici. Questa cifra fornisce un riferimento diretto per le utenze domestiche e le aziende che acquistano gas sul mercato. La variazione giornaliera permette di avere una panoramica immediata sull’andamento dei prezzi in tempo reale.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un indicatore fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria spesa energetica. Sapere quanto si paga per ogni metro cubo di gas consente di stimare con maggiore precisione l’importo della bolletta e di valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. In questo articolo analizziamo il prezzo attuale del gas, come viene determinato e quali sono le differenze tra mercato tutelato e mercato libero. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 29 Marzo 2026 è fissato da ARERA in 0,376788 €Smc (dato aggiornato a febbraio 2026). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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