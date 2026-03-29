Pastiera napoletana la migliore a Roma Dove comprarla

A Pasqua in Italia si diffonde la tradizione della pastiera napoletana, dolce tipico della tradizione partenopea. A Roma, diversi negozi e pasticcerie offrono questa specialità, con variazioni di ricetta e qualità. La ricerca si concentra su punti vendita specializzati e locali noti, dove si può acquistare una pastiera considerata tra le migliori della città.

A Pasqua c’è un must della tradizione partenopea, ormai diffusa in tutta Italia: la pastiera. Ma vi siete mai chiesti quale sia la migliore pastiera napoletana di Roma e dove è possibile comprarla? Andiamo con ordine. Anche se la pastiera napoletana è un dolce tipico della tradizione della Campania, sono in tanti ad apprezzarla molto anche nel resto d’Italia, tanto da averla ormai resa uno dei dolci di Pasqua più diffusi. Leggi anche: — Pastiera napoletana, tutti i modi per conservarla e gustarla al meglio Ad inventarla, narra la leggenda, fu la sirena Partenope, che creò questa delizia come offerta votiva alla dea Cerere, per festeggiare l’arrivo della primavera. 🔗 Leggi su Funweek.it

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